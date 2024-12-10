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Venezuela'dan Suriye'ye Barış Çağrısı: Dış Müdahalelere Son Verilsin

Venezuela, Suriye'deki gelişmelerin barışçıl ve dış müdahalelerden uzak bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 04:06
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 04:06
Venezuela'dan Suriye'ye Barış Çağrısı: Dış Müdahalelere Son Verilsin

Venezuela, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrası geleceğin dış müdahalelerden uzak ve barışçıl bir yöntemle şekillenmesi gerektiğini duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmekte olduğu ifade edildi. Açıklamada, Arap ülkesinde dış müdahalelerden uzak, barışçıl bir çözümün gerekli olduğu belirtilirken, şiddetin siyasi çatışmaların çözümünde bir araç olarak kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, halkı yeniden yerinden edecek uygulamalardan kaçınılmasının önemi üzerinde duruldu.

Venezuela, medeniyetler beşiği olan Suriye'nin kimliğini zenginleştiren dini, kültürel ve etnik çeşitliliğin korunmasını ve barış içinde bir arada yaşamayı savunuyor. Ayrıca, Suriye'de şiddet ve terörizmi sona erdirecek kapsamlı kalkınma girişimlerine her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını da ifade ettiler.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Venezuela, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile egemenlik ve bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığını, Birleşmiş Milletler Şartı'ndaki değerlere mutlak saygının savunulmasını bir kez daha yineliyor."

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin desteğiyle, rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçesini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmayı başardı. Münbiç ilçesinin de ele geçirilmesiyle Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası haline gelen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

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