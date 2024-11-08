Venezuela'dan Trump'a Diyalog Mesajı

Venezuela'dan Diyalog İsteği

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile karşılıklı anlayışa dayalı bir diyaloğa olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

Tebrik Mesajı ve İyi İlişkiler Vurgusu

Başkent Caracas’ta katıldığı özel bir televizyon programında, Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik eden Maduro, "Trump ile yeni bir dönemde iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz. İlk döneminde yaşanan zorlukları geride bırakıp kazan-kazan anlayışıyla, her iki ülkenin menfaatine bir ilişki geliştirmeye hazırız." dedi.

Dayanışma Mesajı

Gergin geçmiş ilişkilerine atıfta bulunan Maduro, "Trump'a iki kez suikast girişimi olduğu zaman, onunla dayanışma içerisinde olduğumu belirtmekten kaçınmadım." diyerek, pozitif bir diyalog kurma isteğini yineledi.

Trump'ı Bekleyen Fırsatlar

Trump'ın seçim kampanyasındaki vaatlerine de vurgu yapan Maduro, "Trump, ülkesinin ekonomik kapasitesini artırmayı vaat etti. Aynı zamanda, Gazze ve Ukrayna-Rusya savaşlarını sona erdireceğini belirtti. Bu dönemi, Trump için altın fırsatlar bekliyor; bu savaşları çözebilir." şeklinde konuştu.

Diyalog Çağrısı

Maduro, ABD'nin yeni yönetimiyle potansiyel bir diyaloğa değinerek, "Venezuela, karşılıklı anlayışa dayalı diyalog kurmak isteyen herkesle işbirliğine her zaman açtır." diye ekledi.

Öte yandan, Trump, daha önce Maduro'nun 2018'deki seçimlerini tanımamış ve Maduro yönetimine çeşitli yaptırımlar uygulamıştır.