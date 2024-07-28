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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Seçim Açıklamaları

Nicolas Maduro, ülkesinin en sağlam seçim sistemine sahip olduğunu savundu ve uluslararası gözlemcilere açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 06:59
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Seçim Açıklamaları

Maduro, Seçim Güvenliği Vurgusu Yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin dünya genelinde en sağlam seçim sistemine sahip olduğunu belirterek, uluslararası gözlemcilerle bir araya geldi.

Seçim Gözlemcileri ve Yasal Süreç

Bugün gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimi öncesinde Karakas'ta düzenlenen toplantıda Maduro, sonuçların halkın iradesine saygı gösterilerek belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, bazı eski devlet başkanlarının gözlemci olarak ülkeye davet edilmemesi konusunu değerlendirerek, "Ulusal Seçim Konseyi (CNE) bu konuda yetkili olan tek kuruluştur. Bu kuruma saygı duyulmalıdır," dedi.

Ekonomi ve Üretim Üzerine Destek

Maduro, Venezuela'nın uluslararası yaptırımlar ve siyasi şiddet döneminde zorlu süreçleri geride bıraktığını belirterek, "Ekonomik zorlukları kendi çabalarımızla aştık. Petrol bağımlılığından sıyrılarak, çeşitlendirilmiş bir üretim sistemine geçtiğimizi görmekteyiz. Yerel para birimimiz, dolar karşısında güçleniyor ve hiperenflasyonu kontrol altına aldık," açıklamalarında bulundu.

Uluslararası Gözlemciların Rolü

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, seçimler için Türkiye dahil olmak üzere 900'den fazla uluslararası gözlemci ülkeye geldi. Bu gözlemciler arasında Afrika Birliği, Latin Amerika Seçim Uzmanları Konseyi (CEELA), eski İspanya Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero ve eski Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim de yer alıyor.

Seçimlerin Önemi

Bugün Venezuela halkı, yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Bu seçimlerin, ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

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