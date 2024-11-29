Venezuela, Dış Yaptırımları Teşvik Edenlere 30 Yıl Hapis Cezası Getirdi

Venezuela'dan Sert Önlemler: Dış Yaptırımlar İçin 30 Yıla Kadar Hapis Cezası

Venezuela, ülkedeki dış yaptırımları teşvik eden bireyler için 25 yıl ila 30 yıl arası hapis cezası içeren yeni bir yasayı kabul etti. Bu düzenleme, Ulusal Meclis tarafından onaylanan ve "Simon Bolivar Libertador Emperyalist Ablukaya Karşı ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetini Savunma Organik Yasası" olarak bilinen yapıdır.

Hükümet ve devlet yetkililerine yönelik yaptırımları destekleyenlerin cezalandırılmasını hedefleyen bu yasayla birlikte, uluslararası yaptırımları teşvik edenler 1 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılabilir. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun onayının ardından yasanın etki alanı genişleyecek.