Venezuela, Dış Yaptırımları Teşvik Edenlere 30 Yıl Hapis Cezası Getirdi

Venezuela'dan Sert Önlemler: Dış Yaptırımlar İçin 30 Yıla Kadar Hapis Cezası
Venezuela, ülkedeki dış yaptırımları teşvik eden bireyler için 25 yıl ila 30 yıl arası hapis cezası içeren yeni bir yasayı kabul etti. Bu düzenleme, Ulusal Meclis tarafından onaylanan ve "Simon Bolivar Libertador Emperyalist Ablukaya Karşı ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetini Savunma Organik Yasası" olarak bilinen yapıdır.
Hükümet ve devlet yetkililerine yönelik yaptırımları destekleyenlerin cezalandırılmasını hedefleyen bu yasayla birlikte, uluslararası yaptırımları teşvik edenler 1 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılabilir. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun onayının ardından yasanın etki alanı genişleyecek.
Yasanın detayları arasında, ülke kurumlarına karşı silahlı eylem çağrısı yapmak, siber saldırılara katılmak ve sokak kışkırtmalarını desteklemek gibi eylemler için 60 yıl siyasi yasak ve kamu görevinden ihraç Venezuela içerisinde yaşayan yabancıların bu yasayı ihlal etmesi durumunda sınır dışı edilme ve mal varlıklarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Hükümet verilerine göre, son 10 yılda Venezuela, başta ABD olmak üzere 900'den fazla dış yaptırıma maruz kaldı. ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülen ve "Bolivar Yasası" olarak adlandırılan yeni yasa tasarısı, Venezuela'ya yönelik ekonomik yaptırımların artacağını göstermektedir. Muhalefet lideri Maria Corina Machado, bu yasayı desteklemiş ve ABD Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etmiştir. Bu durumun ardından, Venezuela Savcılığı, muhalif lider Machado hakkında "vatana ihanet"23 Kasım tarihinde soruşturma başlattığını duyurdu. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
ABD'nin Yeni Yaptırımları ve Muhalefet Desteği
Venezuela içerisinde yaşayan yabancıların bu yasayı ihlal etmesi durumunda sınır dışı edilme ve mal varlıklarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Hükümet verilerine göre, son 10 yılda Venezuela, başta ABD olmak üzere 900'den fazla dış yaptırıma maruz kaldı.
ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülen ve "Bolivar Yasası" olarak adlandırılan yeni yasa tasarısı, Venezuela'ya yönelik ekonomik yaptırımların artacağını göstermektedir. Muhalefet lideri Maria Corina Machado, bu yasayı desteklemiş ve ABD Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etmiştir.
Bu durumun ardından, Venezuela Savcılığı, muhalif lider Machado hakkında "vatana ihanet"23 Kasım tarihinde soruşturma başlattığını duyurdu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.