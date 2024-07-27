Venezuela, Eski Devlet Başkanlarının Seçim Gözlemine İzin Vermedi

Venezuela'da Seçim Gözlemcilerine İzin Yok

Venezuela, yarın düzenlenecek olan devlet başkanlığı seçimini takip etmek isteyen beş eski devlet başkanının ülkeye girişine izin vermedi. Panama uçağı, bu durumu takiben Venezuela hava sahasına giremedi.

Daveti Kabul Eden Eski Liderler

Eski devlet başkanları, muhalefet tarafından yapılan davet üzerine Venezuela'ya gelmeyi planlamıştı. Ancak, uçuş için gerekli olan izin verilmedi ve uçak hareket etmedi.

Panama Dışişleri'nden Açıklama

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martínez-Acha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uçağın kalkışına engel olunması nedeniyle Venezuela'daki diplomatik misyon temsilcimizi bakanlığa çağırdık" dedi. Daha sonraki ifadesinde, bakanın, Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez ile görüştüğünü ve herhangi bir engelin kalmadığını belirttiğini aktardı.

Eski Liderlerin Kimlikleri

Uçakta, Mireya Moscoso (eski Panama Devlet Başkanı), Jose Maria Aznar ve Mariano Rajoy (eski İspanya Başbakanları), Felipe Calderon ve Vicente Fox (eski Meksika Devlet Başkanları) yer alıyordu.

Seçim Gözlemcisi Olarak Davet Edilmediler

Venezuela'nın ulusal basınında yer alan bilgilere göre, Ulusal Seçim Konseyi (CNE), seçimlerde gözlemci olarak yer alması planlanan yetkililere daha önce davet göndermişti; ancak muhalefetin davet ettiği liderler bu listeye dahil edilmedi.

Sandık Başına Giden Venezuela Halkı

Venezuelalılar, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandıklara gidecekler.