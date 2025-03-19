Venezuela Meclis Başkanı'ndan Göçmen İsyanı: ABD ve El Salvador'a Sert Tepki

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ABD'nin El Salvador'a gönderdiği göçmenlere yapılan muameleye yoğun bir şekilde eleştiride bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:43
Venezuela Meclis Başkanı'ndan Göçmen İsyanı: ABD ve El Salvador'a Sert Tepki

Venezuela'dan ABD ve El Salvador'a Sert Tepki

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD tarafından El Salvador'a gönderilen Venezuelalı göçmenlerin "köle gibi" çalıştırıldığını ifade etti.

Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlenen ABD karşıtı bir protestoda yaptığı açıklamada, Venezuelalı göçmenlerin El Salvador'da insani olmayan muameleye maruz kaldığını belirtirken, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi hedef aldı.

"Barbarlık Dönemi" İddiası

Rodriguez, Bukele'nin Venezuelalı göçmenleri mega cezaevinde "köle gibi" çalıştırdığını savunarak, "Tam bir barbarlığa dönüyoruz. Bu, Nazilerin Yahudilere ve komünistlere yaptıklarının aynısıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de yürüyüş sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuelalı göçmenlerin derhal iadesini talep etti. Rodriguez, "Venezuelalı göçmenler, ülkelerine gönderilecekleri vaadiyle kandırıldı ve insan haklarının ihlal edildiği maksimum güvenlikli bir hapishaneye teslim edildiler. ABD ve El Salvador hükümetleri, uluslararası yasaları sistematik olarak ihlal ediyor." dedi.

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Protestoya katılan göçmen yakınlarından biri, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "Oğlum Ağustos 2023'ten bu yana ABD'de bulunuyordu ve bir müzik klibi çekerken gözaltına alındı. Çalışma izni vardı ve hiçbir suç işlememişti. Cuma gününden bu yana ondan haber alamıyoruz, El Salvador'da olduğundan şüpheleniyoruz." şeklinde konuştu.

Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele aleyhine tezahürat yaparak, Venezuelalı göçmenlerin serbest bırakılmasını talep etti.

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