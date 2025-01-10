Venezuela, Muhalif Lider Machado'nun Gözaltına Alındığı İddialarını Reddetti

Venezuela, Muhalefet Lideri Machado'nun Gözaltına Alındığı İddialarını Reddetti

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun gözaltına alındığına dair iddiaları kesin bir dille reddetti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte konuşan Cabello, bu tür haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Cabello, “Gözaltına alındığı yalanıyla ortalığı karıştırmayı amaçlıyorlar. Bu tamamen uydurma bir iddiadır. Eğer gözaltına alınması söz konusu olsaydı, zaten çoktan alınmış olurdu.” şeklinde konuştu.

Protesto ve Uluslararası Tepkiler

Cabello, muhalefetin düzenlediği protestoya az sayıda kişinin katıldığını belirterek, “Yalan söylediklerinin farkındalar.” ifadesini kullandı. Ayrıca bazı Latin Amerika ülkeleri, Maduro yönetimine yönelik eleştirilerini arttırarak, Machado'nun serbest bırakılmasını talep etti.

Şili, Ekvador, Arjantin, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Kosta Rika, Machado'nun gözaltına alınmasına tepkilerini dile getirdi.

Machado, Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı

Öte yandan, Maria Corina Machado, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğunu, ancak şu anda güvenli bir yerde olduğunu belirtti. Machado, gözaltı sırasında bir vatandaşın vurulduğunu ifade ederek, “Kalbim, rejimin baskıcı güçleri beni gözaltına aldığında vurulan ve yaralanan Venezuela halkıyla birlikte.” dedi.

Machado'nun basın ofisinin X sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, muhalif liderin gözaltına alındığı bildirilmişti.