Venezuela'nın Liderinden Elon Musk'a İnce Bir Çağrı

Venezuela Devlet Başkanı'ndan Cesur Bir Davet

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ünlü milyarder Elon Musk'ın düello çağrısını kabul ettiğini duyurdu. Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Maduro, Musk'a ülkesine gelmesi için güçlü bir davette bulundu.

"Düello Davetimi Kabul Etti, Hesaplaşacağız!"

Maduro, Poliedro adlı etkinlik alanında karşılaşmayı önererek, "Elon Musk, seninle hesaplaşacağız. Buraya gel, eğer seni yenersem Mars yolculuğu teklifini kabul edeceksin; fakat sen de benimle geleceksin!" dedi.

Önceki Suçlamalara Yanıt Verdi

ABD'li iş insanı Musk, Venezuela'daki 28 Temmuz seçimlerinin hileli olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." açıklamasında bulundu.

Suçlamalar Karşılıklı

Maduro, Musk'ı, ülkedeki şiddet olaylarını tetiklemekle suçlarken, Musk, kazanması durumunda Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve onu Mars'a ücretsiz göndereceğini belirtti.

Elde edilen bilgilere göre, Maduro, seçim sonrası yaptığı bir konuşmada, Ulusal Seçim Konseyi'ne yönelik bir hacker saldırısının arkasındaki ismin Musk olduğunu düşündüğünü ifade etti.