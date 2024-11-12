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Venezuela, Protestolarda Çocukların Gözaltına Alındığı İddialarını Reddetti

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, hükümet karşıtı protestolarda çocukların gözaltına alındığı iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 22:52
Venezuela, Protestolarda Çocukların Gözaltına Alındığı İddialarını Reddetti

Venezuela, Hükümet Karşıtı Protestolar Hakkında Açıklama Yaptı

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, hükümet karşıtı protestolar sırasında çocukların gözaltına alındığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Başkent Caracas'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında Saab, muhalefetin bu konudaki iddialarını ele alarak, durumu yalanladığını ifade etti.

Muhalefeti Kara Propaganda İle Suçladı

Saab, muhalefetin, Venezuela demokrasisinin itibarını zedelemek için kara propaganda yaptığını savundu. "Şiddet olaylarında gözaltına alınanları siyasi tutuklu ve kahraman gibi göstermeye çalışıyorlar. Sokakları ateşe veren kişiler tutuklandı ancak bu kişiler çocuk yaşta değil," diyen Saab, gözaltına alınan bireylerin itiraf ettiklerini belirtti.

Hukukun Üstünlüğüne Vurgu

Saab, Venezuela'daki terörist eylemlerin güvenlik güçleri tarafından hukuka uygun bir şekilde ele alındığını vurgulayarak, protestolar sırasında birçok kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. "Birçoğu vuruldu ve bıçaklandı. Muhalefet, bu ölümlerle ilgili savcılığa tek bir şikayette bulunmadı," ifadelerini kullandı.

Olayların Ardındaki Gerçek Veriler

Venezuela'da, Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçiminden sonra çıkan olaylarda 28 kişi yaşamını yitirmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmış ve 2400'ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı. Venezuela Seçim Konseyi ise 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Maduro'nun %51,20 oy oranı ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazandığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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