Venezuela Savunma Bakanı, Protestoları 'Darbe Girişimi' Olarak Değerlendirdi

Venezuela'daki Protestolar: Bir Darbe Girişimi Mi?

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülkede Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından başlayan protestoları 'darbe girişimi' olarak değerlendirdi.

Protestolar ve İddialar

Telesur internet sitesi, Lopez'in açıklamalarına yer vererek, protestoların, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden kesimlerin sokağa çıkmasıyla başladığını aktardı.

Lopez, "Venezuela'da bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Venezuela'nın Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) bunun gerçekleşmesine asla izin vermeyecek. Kararlı bir şekilde bu olayın üstesinden geleceğiz," ifadelerini kullandı. Silahlı Kuvvetlerin anayasa ve Devlet Başkanı Maduro'ya olan bağlılığını vurgulayan Bakan, ayrıca şiddetin olumlu bir sonuç doğurmayacağını belirtti.

Ulusal Başsavcının Açıklamaları

Venezuela'nın Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab ise protestoları 'kaos oluşturan şiddet yuvaları' olarak tanımladı. Saab, "Dışarıdan müdahale yapılabilsin diye bu durumun ülke genelinde yayılması isteniyor," şeklinde bir iddia ortaya attı.

Saab, kamu malına zarar verenlerin 'terör ve nefret' suçlarından yargılanacağını da açıkladı.

Seçim Sonuçları ve İtirazlar

Venezuela Seçim Konseyi tarafından açıklanan sonuçlara göre, Maduro, %51,20 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Ancak, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını kesin bir dille reddetti.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu iddialarıyla başlayan protestolar, ülke genelinde yankı bulmaya devam ediyor.