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Venezuela Seçimleri: Uluslararası Tepkiler ve Çatışmalar

Venezuela'daki seçim sonuçları, uluslararası arenada farklı tepkilere yol açtı. Bazı ülkeler sonuçları kabul etmezken, bazıları Maduro'ya tebrik gönderdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:16
Venezuela Seçimleri: Uluslararası Tepkiler ve Çatışmalar

Venezuela'daki Seçimler ve Uluslararası Tepkiler

Venezuela'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde, mevcut başkan Nicolas Maduro'nun galibiyeti uluslararası alanda tartışmalara yol açtı. Seçim sonuçları, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından ilan edildikten sonra, bazı ülkeler tarafından derhal reddedildi.

Seçim Sonuçlarını Reddeden Ülkeler

Şili ve Uruguay gibi bazı Latin Amerika ülkeleri, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sonuçlara inanmadıklarını belirtti. Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou da, Maduro'nun zaferini tanımadıkları mesajını verdi. Ayrıca, Kosta Rika hükümeti de seçimleri "hileli" olarak nitelendirerek sonuçları reddettiklerini duyurdu.

ABD ve Avrupa'dan Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'da katıldığı bir etkinlikte seçim sonuçları karşısında derin endişe duyduklarını ifade etti. Benzer bir şekilde, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, seçim sonuçlarına şüpheyle yaklaştıklarını belirterek, sonuçların kontrol edilmesini talep etti. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ise seçim sonuçlarının tam şeffaflık içinde açıklanmasını istedi.

Maduro'nun Zaferi ve Teşekkürler

CNE tarafından açıklanan sonuçlara göre Maduro, %51,20 oy alarak devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmış oldu. Bu galibiyet, Bolivya, Küba ve Nikaragua gibi ülkelerden tebrik mesajlarıyla karşılandı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Maduro'yu tebrik ederek Venezuela halkının seçimine saygı duyduklarını ifade etti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Maduro'nun "tarihi zaferini" kutlayarak, Venezuelalıların baskılara karşı kazandıkları zaferin altını çizdi.

Muhalefetin Tepkisi

Venezuela'daki muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarına itiraz ederek, bu sonuçları reddettiklerini duyurdu.

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