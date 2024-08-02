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Venezuela Seçimlerine Dayanışma Açıklaması: Kolombiya, Brezilya ve Meksika'dan Ortak Mesaj

Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Venezuela seçimlerine dair ortak dayanışma açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:01
Venezuela Seçimlerine Dayanışma Açıklaması: Kolombiya, Brezilya ve Meksika'dan Ortak Mesaj

Kolombiya, Brezilya ve Meksika'dan Venezuela Halkına Destek

28 Temmuz'da yapılacak olan Venezuela devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin Kolombiya, Brezilya ve Meksika'nın ortak bir açıklama yaparak Venezüella halkına destek sunduğu belirtildi.

Oy Sayım Süreci Takip Ediliyor

Ortak metinde, bu üç ülkenin Venezuela'daki oy sayım sürecini dikkatle izlediği ifade edildi. Venezuela seçim yetkililerine, oy kullanma verilerini hızlıca kamuoyuna açıklamaları için çağrıda bulunuldu.

Halkın Egemenliği ve Diyalog Vurgusu

Açıklamada, seçim süreçlerinde meydana gelen her türlü uyuşmazlığın, ilgili kurumlar aracılığıyla çözülmesi gerektiği vurgulandı. "Halkın egemenliği ilkesinin korunması son derece önemlidir" denildi.

Şiddet Olaylarına Dikkat

Açıklamada ayrıca, şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla siyasi ve toplumsal yetkililere kamuoyunda dikkatli ve ölçülü olmaları yönünde bir çağrı yapıldı.

Destek ve Dayanışma Mesajı

Ortak açıklama, Venezuela halkının iradesine olan saygının ve dayanışmanın altını çizerken, diyalog ve anlaşmaların teşvik edilmesi gerektiği yönünde ifadeler barındırdı. "Venezuela halkının yararına olan tüm çabaları destekliyoruz" dendi.

Gustavo Petro'nun Değerlendirmesi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bu açıklamanın Venezuela'daki siyasi çözüm arayışında Brezilya ve Meksika hükümetleri ile işbirliği içinde yapıldığını belirtti.

Seçim Sonuçları ve Protestolar

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarına göre, Nicolas Maduro'nun %51,20 oy oranıyla üçüncü kez başkan seçildiği açıklanmıştı. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin şüpheli olduğunu iddia ederek protestolara girişmiş, bu sırada güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 17 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

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