Venezuela, Trump'a Doğrudan Diyalog Mektubunu Doğruladı

Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderildiğini resmi olarak doğruladı.

Delcy Rodriguez'ten Açıklama

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'nun mektubunu ABD'deki özel temsilcisi Richard Grenell aracılığıyla ilettiğini belirtti ve görüşme isteğinin yabana atılmaması gerektiğini vurguladı.

Mektupta, Venezuela aleyhinde dile getirilen 'mafya ve uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantı' suçlamalarının tamamen asılsız olduğu ve bu tür iddiaların ile 'sahte haber' etiketinin iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Ayrıca mektupta, Venezuela'nın sınır dışı edilen göçmenlerin geri dönüşünü kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına yer verildi. Bu konuya ilişkin olarak, mektupta 6 Eylül tarihli yazıda şu ifadeler aktarıldı: 'Bu konu, Sayın Richard Grenell ile yapılan görüşmede hızla çözüldü ve açıklığa kavuşturuldu. Bu kanal bugüne kadar kusursuz bir şekilde işledi.'

Maduro'nun Verileri ve İddialar

Maduro mektupta, Venezuela'nın uyuşturucu üretiminden arınmış bir ülke olduğunu vurgulayarak, 'Birleşmiş Milletler verilerine göre, Kolombiya’dan çıkan uyuşturucunun yalnızca yüzde 5’i Venezuela üzerinden taşınıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Devamında Maduro, bu yıl Kolombiya ile paylaşılan 2 bin 200 kilometreden uzun sınır hattında geçmeye çalışan küçük oranın yüzde 70'inden fazlasının etkisiz hale getirildiğini belirtti ve bunun önemli bir veri olduğunu ifade etti.

Mektupta ayrıca şu ifadeler yer aldı: 'Bu veriler, Venezuela’nın uluslararası yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kusursuz sicilini doğruluyor; bu durum konuya ilişkin tüm uluslararası kurum ve ajanslarca da dile getirilmiştir. Venezuelalı askerler uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı 402 uçağı imha etti. Bu ve diğer konular her zaman sizin özel temsilciniz Grenell ile doğrudan ve samimi bir şekilde görüşülmeye açık olacaktır; böylece medya gürültüsünü ve sahte haberleri aşabiliriz.'

Trump'ın Yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun müzakere çağrısı yaptığı iddiasına ilişkin doğrudan bir onay veya ret vermekten kaçındı. Trump, mektubu alıp almadığı sorusuna yanıt olarak, 'Venezuela’da ne olacağını göreceğiz.' ifadesini kullandı.

Olay, iki ülke arasındaki gerilim ve karşılıklı iddiaların gölgesinde, diplomatik kanallar üzerinden doğrudan temas arayışının bir işareti olarak değerlendiriliyor.