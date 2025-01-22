Venezuela ve Kolombiya'dan Kartalkaya Otel Yangını İçin Taziye Mesajları

Venezuela ve Kolombiya'dan Taziye Mesajları

Venezuela ve Kolombiya, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti adına, yangında hayatını kaybedenler nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını ifade etti.

Gil, "Bu zor zamanda Türkiye hükümetine kardeşçe desteğimizi ifade ediyor ve kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz," diyerek duyduğu acıyı vurguladı.

Kolombiya'nın Dayanışma Mesajı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın nedeniyle "derin üzüntü" duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtir, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar ve bu trajik olaydan etkilenen yaralılara acil şifalar dileriz," denildi.