Venezuela ve Paraguay Diplomatik İlişkilerini Kesti

Venezuela ve Paraguay, muhalefet koalisyonunun adaylarından Edmundo Gonzalez konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Paraguay hükümeti, Gonzalez'i 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanlığı seçimlerinin galibi olarak tanıdığını belirtmesinin ardından Venezuela'nın tepkisi sert oldu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Venezuela, Paraguay'ın açıklamalarını kategorik olarak reddediyor. Paraguay'daki gibi hükümetlerin dış politikalarını yabancı güçlerin çıkarlarına tabi kılmaya devam etmeleri üzüntü verici. Demokratik ilkeleri ve özgür halkların iradesini baltalayan bu tür gündemleri desteklemiyoruz. Venezuela, Paraguay ile diplomatik ilişkilerini kesme ve o ülkedeki akredite olan diplomatik personelini derhal geri çekme kararı aldı," dedi.

Paraguay'dan Karşılık

Paraguay hükümeti de Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurdu. Ülkenin açıklamasında, "Paraguay, Venezuela halkının demokrasi içinde, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette, temel özgürlüklerine ve güvencelerine mutlak saygı gösterilerek yaşama hakkına verdiği kesin desteğini bir kez daha teyit eder," ifadesi yer aldı. Paraguay, Venezuela'nın Asuncion'daki büyükelçisi ve diplomatik personelinden ülkeyi 48 saat içinde terk etmelerini istedi.

Seçim Brazi ve Sonuçlar

Venezuela'da Nicolas Maduro, Ulusal Seçim Konseyi tarafından 29 Temmuz 2024'te açıklanan sonuçlara göre, %51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ile muhalif lider Maria Corina Machado, elde edilen seçim sonuçlarını reddetmişti. Gonzalez, hakkında çıkarılan tutuklama kararının ardından, 8 Eylül'de eşiyle birlikte İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.