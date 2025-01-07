DOLAR
35,31 -0,05%
EURO
36,71 -0,21%
ALTIN
2.995,68 -0,21%
BITCOIN
3.595.109,07 0,21%

Venezuela ve Paraguay Diplomatik İlişkilerini Kesti

Venezuela ve Paraguay, muhalefet adayı Edmundo Gonzalez yüzünden diplomatik ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 06:23
Venezuela ve Paraguay Diplomatik İlişkilerini Kesti

Venezuela ve Paraguay Diplomatik İlişkilerini Kesti

Venezuela ve Paraguay, muhalefet koalisyonunun adaylarından Edmundo Gonzalez konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Paraguay hükümeti, Gonzalez'i 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanlığı seçimlerinin galibi olarak tanıdığını belirtmesinin ardından Venezuela'nın tepkisi sert oldu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Venezuela, Paraguay'ın açıklamalarını kategorik olarak reddediyor. Paraguay'daki gibi hükümetlerin dış politikalarını yabancı güçlerin çıkarlarına tabi kılmaya devam etmeleri üzüntü verici. Demokratik ilkeleri ve özgür halkların iradesini baltalayan bu tür gündemleri desteklemiyoruz. Venezuela, Paraguay ile diplomatik ilişkilerini kesme ve o ülkedeki akredite olan diplomatik personelini derhal geri çekme kararı aldı," dedi.

Paraguay'dan Karşılık

Paraguay hükümeti de Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurdu. Ülkenin açıklamasında, "Paraguay, Venezuela halkının demokrasi içinde, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette, temel özgürlüklerine ve güvencelerine mutlak saygı gösterilerek yaşama hakkına verdiği kesin desteğini bir kez daha teyit eder," ifadesi yer aldı. Paraguay, Venezuela'nın Asuncion'daki büyükelçisi ve diplomatik personelinden ülkeyi 48 saat içinde terk etmelerini istedi.

Seçim Brazi ve Sonuçlar

Venezuela'da Nicolas Maduro, Ulusal Seçim Konseyi tarafından 29 Temmuz 2024'te açıklanan sonuçlara göre, %51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ile muhalif lider Maria Corina Machado, elde edilen seçim sonuçlarını reddetmişti. Gonzalez, hakkında çıkarılan tutuklama kararının ardından, 8 Eylül'de eşiyle birlikte İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Ümraniye’de Acı Kayıp: Polis Memuru Şeyda Yılmaz Görev Başında Suç Makinesi Yunus Emre Geçit Tarafından Şehit Edildi
2
Venezuela ve Paraguay Diplomatik İlişkilerini Kesti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesine 252 Bin Konut ve İşyeri İnşa Edilecek
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Karşı Boykot Uyarısı
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
6
Güney Kore'de İlk Kez Görevdeki Devlet Başkanı İçin Tutuklama Talebi
7
Ayşe Keşir, Şırnak Kadın Kolları Kongresi'nde Erdoğan'dan Güçlü Mesajlar Aldı

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak