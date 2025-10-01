Venice Simplon Orient Express İstanbul'a Ulaştı — Paris'ten Yılın 2. Seferi

Paris'ten yola çıkan Venice Simplon Orient Express, Agatha Christie'nin eserine konu olan tren olarak yılın ikinci seferini tamamlamak üzere Türkiye'ye giriş yaptı ve konuklarını İstanbul'a götürüyor.

Güzergah ve duraklar

Tren, Paris'ten kalktı; Budapeşte, Romanya'nın Sinaia kasabası, Bükreş ve Bulgaristan'ın Varna şehirleri üzerinden Türkiye'ye ulaştı.

Kapıkule yerine Edirne Garı

Kapıkule Garı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle tren burada durmadı. Yolcu ve personelin pasaport işlemleri için tren Edirne Garı'na geldi; gar alanında müzisyenlerin verdiği mini konserle karşılandılar.

Yolcu ve hizmet bilgileri

Tren yetkilisi Francesco Bonotto, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "16 vagonumuzda 71 misafir ve 40 personelle seyahat ediyoruz. Paris'ten yola çıktık, Budapeşte'de konakladık. Ertesi gün Bükreş'e gitmeden önce misafirlerimiz için son derece ilginç olan Sinaia'daki Peleş Kalesi'ni ziyaret ettik. Bükreş'in ardından Türkiye'ye giriş yapmadan önce de Varna'da biraz vakit geçirdik." dedi.

Bonotto ayrıca, "Misafirlerimiz trenle seyahat etmekten ve bu akşam İstanbul'a varacak olmaktan son derece mutlu. Misafirlerimizin çoğunluğu İstanbul'da birkaç gün vakit geçirecek ve şehrin tadını çıkaracaklar. Ardından yeni yerleri keşfedecekler. Bazıları ise geri dönecek." ifadelerini kullandı ve İstanbul'a daha fazla sefer düzenlemek istediklerini belirtti.

Yolcuların valizleri x-ray taramasından geçirildikten sonra İstanbul'da konaklayacakları otellere götürülmek üzere kamyonlara yüklendi.

Misafirlerden izlenimler

Yolculardan Alman Kirsten von Helldorff, lüks trenle dördüncü kez seyahat ettiğini belirterek: "Şimdi sevdiğim bir şehir olan İstanbul'a dördüncü kez gidiyorum. Çırağan Sarayı'nda konaklayacağız sabırsızlıkla bekliyorum. Ülkemizden arkadaşlarımızla buluşacağız." dedi.

Hans von Helldorff ise ilk kez Venice Simplon Orient Express ile seyahat ettiğini söyleyerek: "5 günlük seyahatimizde birçok şey gördük. İstanbul konusunda çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımızla buluşacağız. İstanbul'da birkaç kez bulundum ama İstanbul'da yeni deneyimler yaşayacak olmak muhteşem." ifadelerini kullandı.

Pasaport kontrolünün tamamlanmasının ardından tren İstanbul'a doğru hareket etti. Tren, 3 Ekim'de Paris'e dönecek.

