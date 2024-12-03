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Venüs'ün Geçmişte Yaşanabilir Olmadığı Kesinleşti

Cambridge Üniversitesi araştırması, Venüs'ün geçmişte yaşanabilir bir gezegen olmadığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 12:25
Venüs'ün Geçmişte Yaşanabilir Olmadığı Kesinleşti

Venüs'ün Geçmişte Yaşanabilir Olmadığı Kesinleşti

Cambridge Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, Dünya'ya benzerliğiyle bilinen Venüs'ün geçmişte hiçbir zaman yaşanabilir bir gezegen olmadığını ortaya koydu. ZME Science'ın haberine göre, gezegen, çorak, yaşanması imkansız ve cehennemi andırır bir yapıya sahip.

Volkanik Aktivitelerle Belirlenen Yapı

Araştırmanın bulguları, Venüs'teki volkanik aktiviteler ve atmosfer kimyasasının detaylı incelenmesi sonucunda elde edildi. Özellikle, gezegenin oluşumunun ilk aşamalarından itibaren bir kuruma sürecine girdiği ve sonraları sıvı halde su barındıramayacak kadar kuru bir yapıya dönüştüğü belirlendi.

Su Buharı Yetersizliği

Cambridge Üniversitesi ekibi, Dünya'daki volkanik püskürmelerin zengin su buharı taşımasına karşın, Venüs'ün volkanik gazlarının yalnızca yüzde 6 oranında su barındırdığına dikkat çekti. Bu durum, Venüs'ün iç yapısında su bulunmadığını gösteriyor.

Teoriler ve Araştırmanın Önemi

Bilim insanları, Venüs'ün 4,6 milyar yıl önce oluştuğu dönemde Dünya’ya benzediği, fakat devasa volkanik faaliyetlerin sera etkisini tetiklediğini düşünmekteyken, diğerleri gezegenin ilk zamanlarından itibaren su yoğunlaşamayacak kadar sıcak ve kuru olduğunu savunuyor.

Ötegezegen Bilimine Işık Tutan Veri

Araştırmanın baş yazarı Tereza Constantinou, Venüs'ün başlangıçta kalın bir buhar atmosferi ile çevrili erimiş bir gezegen olduğunu belirtti. Zamanla, yoğun Güneş radyasyonu nedeniyle atmosferdeki hidrojeni yok eden bu süreç, geride yaşanmaz bir toprak bıraktı.

Constantinou, "Eğer Venüs geçmişte yaşanabilir idiyse, bu durum, bulduğumuz diğer gezegenlerin de yaşanabilir olabileceğini gösterir. Fakat eğer Venüs hiçbir zaman yaşanabilir olmadıysa, bu, Venüs benzeri gezegenlerin yaşanabilirliği açısından daha az umut verici olduğu anlamına gelir," ifadelerini ekledi.

Sonuç ve Yayınlanan Araştırma

Araştırmada, yıldızların yaşanabilir bölgesinde yer alan kayalık ötegezegenlerin çoğunun Venüs ile benzer özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Bu durum, bu tür gezegenlerin yaşamı destekleme olasılıklarının zannettiğimizden çok daha düşük olduğunu göstermektedir.

Yapılan detaylı araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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