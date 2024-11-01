Vergi Borçlarının Tahsilat Durumu Raporu Açıklandı

Vergi Borçları Üzerine Değerlendirmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin bugün açıklanacağını duyurdu. Bu mükelleflerin %88,8'inin borçlarının tahsil kabiliyeti bulunmuyor.

Devlete Olan Borçlar

Mehmet Şimşek, toplam 914,9 milyar lira tutarındaki vadesi geçmiş vergi ve cezalardan 812,8 milyar liranın tahsil edilemeyeceğinin altını çizdi. Şimşek, bu mükelleflerin çoğunun iflas ettiği veya hiç mal varlığı olmayan işletmeler olduğunu belirtti.

İki Liste Halinde Açıklama

Bakan, borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklayacaklarını belirtirken, ilk listede kesinleşen vergi ve cezaların yer alacağını, ikinci listede ise ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin bilgilerin paylaşılacağını duyurdu. Kesinleşen tarhiyatların toplam değerinin 53 milyar lira olduğunu ifade etti.

Yapay Zeka ile Mücadele

Sahte belge düzenleyen işletmelerin tespiti için yapay zeka kullanılacağını belirten Şimşek, "Bu sayede sahtecilik riski taşıyan mükellefleri tespit edebileceğiz," dedi.

Tahsilde Yaşanan Sorunlar

Şimşek, 30 bin 696 mükellefin borçlarının tahsilat kabiliyetinin olmadığını yineleyerek, bu durumun başlıca nedeninin borçluların ve kanuni temsilcilerinin mal varlıklarının olmaması olduğunu vurguladı.

Vergi Alacaklarının Tahsili İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Vergi alacaklarının tahsil edilmesi noktasında titizlikle çalışıldığını kaydeden Şimşek, "İyi niyetli mükelleflerimize de taksitlendirme yoluyla yardımcı oluyoruz," dedi.