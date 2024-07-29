Veri: Tehdit mi Fırsat mı?

Veri ve Yapay Zeka: Geleceğin Can Damarı

Teknoloji uzmanı Abdurrahman Abdullah Muhammed, günümüzde "verilerin" petrol gibi değerlendirildiğini belirtiyor. Bu yeni dönemde, veri sahibi olan kişi ve kurumlar geleceği şekillendirecek.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Abdurrahman Abdullah Muhammed, "Şu an da yeni bir döneme giriyoruz, bu dönemde can damarı veri olacak petrol değil. Dolayısıyla veriyi elinde tutan kişi veya kurumlar, dünyaya hükmedecekler" diye ifade etti.

Yapay Zeka ve Veri İlişkisi

Yapay zekanın gelişimi için verinin önemi büyük. Muhammed, "Veri olmadan yapay zeka var olamaz. Şu anda internette toplanan veriler ABD ve Çin'in elinde" dedi.

Sosyal Medya ve Enerji Tüketimi

Sosyal medya platformlarının veri toplama merkezi oluşturmak için büyük harcamalar yaptığını belirten Muhammed, bu harcamaların bazen bir şehrin tükettiği enerjiye eşdeğer olduğunu söyledi.

Rekabet ve Çipler

ABD ile Çin arasında süren rekabetin "yarı iletkenler savaşı" olarak adlandırılması gerektiğini vurgulayan Muhammed, "Çin, çip üretimindeki ham maddelerin %80'ini elinde bulunduruyor" dedi.

Veri Kullanımının Geleceği

Veriler sadece ticaret ve reklamcılığı değil, aynı zamanda tıbbi araştırmaları da etkilemekte. Yapay zeka ile geliştirilen yeni nesil ilaçlar, toplanan sağlık verilerine dayanmaktadır.

Sosyal Medyanın İki Yüzü

Sosyal medya şirketleri hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerin bulunduğunu aktaran Muhammed, "Bunlar ticari şirketler ve kar amacı taşıyorlar. Biz kullanıcılar, verilerimizin kullanılmasını istemiyorsak bunun için bir bedel ödemeliyiz" dedi.

Sonuç

Sonuç olarak, Abdurrahman Abdullah Muhammed'e göre veri, sadece bir tehdit değil, aynı zamanda önemli fırsatlar sunan bir unsur. Geleceğin teknolojileri, bu verilerin akıllıca kullanılmasıyla şekillenecek.