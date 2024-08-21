Vermont'ta İlk Kez Kanada Vaşağı Gözlemlendi

Vermont'ta Tarihi Bir Gözlem

ABD'nin Vermont eyaletinde, 2018 yılından bu yana ilk kez nesli tükenme tehlikesi altında olan Kanada vaşağı gözlemlendi. Bu durum, hem hayvan severleri hem de bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Uzman Görüşü

Vermont Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'ndan yaban hayatı biyoloğu Brehan Furfey, bu vaşağın normalde daha kuzeyde yaşadığını belirtti. Bu türün güneyde, Vermont'ta gözlemlenmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Furfey, "Kanada vaşağının bu kadar güneyde bulunması, türün korunması açısından büyük bir önem taşıyor" dedi. Ayrıca, söz konusu vaşağın henüz genç bir erkek olduğunu ve bölgesini belirlemeye çalışan bir birey olduğunu aktardı.

Nesli Tükenme Tehlikesi

Uzmanlar, Kanada vaşağının ülke genelinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bu türün korunmasının önemine değindiler. Bu türlerin korunması için yapılan çalışmaların daha da artırılması gerektiği görüşündeler.