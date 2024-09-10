Vermont'ta Küçük Uçak Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Vermont'ta Küçük Uçak Kazası

ABD'nin Vermont eyaletinde meydana gelen trajik bir küçük uçak kazasında 4 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Vermont Eyalet Polisi, Connecticut eyaletinden kalkan ve yaklaşık 2 saat süren bir uçuşun ardından Vermont'a ulaşan 4 kişilik uçağın düştüğünü açıkladı.

Olayın Gelişimi

Uçağın uçuşunun ardından yeniden Connecticut'a dönmek için yola çıktığı belirtilirken, polisin kaza ile ilgili herhangi bir ihbar almadığı vurgulandı. Ancak, uçaktaki kişilerin yakınları uçağın geri dönmediğini bildirerek durumu yetkililere iletti.

Arama Çalışmaları ve Sonuç

Başlatılan arama çalışmalarının ardından uçağın enkazına ulaşıldığı ve ne yazık ki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. ABC News’e göre, kazada hayatını kaybedenler arasında bir okulda havacılık alanında öğretmenlik yapan bir kişi ile öğrencisi de bulunmaktadır.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.