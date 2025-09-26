Versay'da Traktörlü Protesto: Fransız Çiftçiler MERCOSUR Anlaşmasına Karşı

Fransız çiftçiler FNSEA çağrısıyla Versay Sarayı önünde traktörlerle toplandı; AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına tepki gösterdiler.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:45
Versay Sarayı Önünde Traktörlü Eylem: Çiftçiler Anlaşmaya Karşı

Fransız çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki onay sürecindeki serbest ticaret anlaşmasına tepki göstermek amacıyla Versay Sarayı önünde traktörleriyle eylem düzenledi.

Ülkenin önde gelen çiftçi sendikalarından FNSEA'nın çağrısına uyan çiftçiler, sabah saatlerinde başkent Paris'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Versay kent merkezinde toplandı ve tarihi saray önüne kadar traktör konvoyu oluşturdu.

"Çiftçi isyanı Versay'da yeniden başlıyor." yazılı afiş açan üreticiler, anlaşmanın yerli üreticiler için haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

Çiftçilerin Endişeleri

Fransız ve diğer Avrupalı çiftçiler, anlaşmanın mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmını kaldırmayı, ayrıca Birlik ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesini öngördüğünü belirtiyor. Çiftçiler, bu düzenlemenin özellikle tarım sektöründe aleyhlerine sonuçlar doğuracağı görüşünde.

Öne çıkan itirazlar arasında, Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığı iddiası, anlaşmanın AB pazarına GDO içeren ürünler, pestisitler ve büyüme hormonları gibi maddelerin girişini kolaylaştırarak halk sağlığını tehdit edebileceği kaygısı bulunuyor.

Ayrıca çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek olması ve tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin düşük olmasının, Güney Amerikalı üreticilere avantaj sağlayacağını vurguluyor. Buna bağlı olarak karbon salınımı ve kimyasal kullanımından kaynaklı farklı normların, yerli mahsullere karşı haksız rekabet yaratacağı belirtiliyor.

Anlaşmanın Geçmişi

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başladı. Taraflar, yaklaşık 20 yıla yakın süren müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağlandığını duyurdu. Ancak anlaşma, imza ve onay süreçleri tamamlanmadığı için henüz yürürlüğe girmedi.

Eylem, yerel ve Avrupa düzeyindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıyarak onay sürecinin geleceğine ilişkin baskıyı artırdı.

