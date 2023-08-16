Veteriner hekimler 21 Ağustos'a iş bırakacağını açıkladı

Veteriner Hekimlerin İş Bırakma Eylemi: Sağlıkta Şiddete Dur Demek İçin Seslerini Yükseltiyorlar

Veteriner hekimler, son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve haklarını savunmak amacıyla önemli bir adım atıyor. 21 Ağustos tarihinde iş bırakma eylemi düzenleyecek olan veteriner hekimler, sağlık sektöründeki şiddetin önüne geçilmesini talep ediyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Veteriner hekimler uzun süredir çeşitli haksızlıklara ve şiddet olaylarına maruz kalıyor. Maalesef, son zamanlarda şiddet olaylarının sayısı artıyor. Bu durum artık dayanılmaz bir noktaya geldi" ifadeleriyle durumu özetliyor.

Veteriner hekimlerin talepleri arasında, Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınma ve sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışabilmesi için gerekli önlemlerin alınması bulunuyor. Özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının üzerindeki baskı ve zorlukların artması, veteriner hekimleri de endişelendiriyor. Prof. Dr. Arslan, "Bu iş bırakma eylemi ile sesimizi duyurmayı ve dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Sağlık sektöründe çalışan herkes, şiddetin bir an önce son bulmasını istiyor" diye vurguluyor.

Veteriner hekimlerin iş bırakma eylemi, sektördeki önemli bir soruna dikkat çekiyor ve sağlıkta şiddetin sona ermesi için daha kapsamlı önlemlerin alınmasını talep ediyor. Ağustos'un 21'inde gerçekleşecek olan bu eylem, sağlık çalışanlarının haklarını ve güvenli çalışma koşullarını savunma adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Veteriner Hekimlerin Şiddet Karşısındaki Kararlı Duruşu: İş Bırakma Eylemi ve Çağrı

Ankara'da 3 Ağustos'ta gerçekleşen ve Veteriner Hekim Ceren Eroğlu'na yönelik yapılan saldırı, şiddet sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Son dönemde yaşanan artan şiddet olayları, veteriner hekimleri harekete geçirdi. 21 Ağustos'ta yapılacak olan iş bırakma eylemi ile veteriner hekimler, meslek kanununda düzenleme yapılmasını ve Sağlıkta Şiddet Yasası'na dahil edilmeyi talep edecek.

Veteriner hekimlerin bu kararlı adımı, hem kendi haklarını savunma hem de sağlık sektöründeki şiddetin önüne geçme amacını taşıyor. Eylem çerçevesinde veteriner hekimler, mesleklerinin doğru ve etkili bir şekilde icra edilebilmesi için gereken güvencelerin sağlanmasını istiyor.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, veteriner hekimlerin gıda kontrolünde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Veteriner hekimler halk sağlığını korumak adına gıda kontrolünde çalışıyorlar. Ancak bu kritik görevi yerine getirirken baskı altında kalmadan, özgürce hareket edebilmeleri gerekiyor. Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmak istiyoruz. Aksi halde toplum sağlığını tehlikeye atan sonuçlarla karşılaşabiliriz. Salgın hastalıklar ve zehirlenmeler gibi ciddi riskler ortaya çıkabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Veteriner hekimlerin iş bırakma eylemi, sektördeki önemli bir soruna dikkat çekiyor ve sağlık çalışanlarının güvencesini ve güvenli çalışma koşullarını sağlama amacını taşıyor. Bu çaba, sağlıkta şiddetin son bulmasına yönelik atılan cesur bir adım olarak öne çıkıyor.





Veteriner Hekimlerin Maruz Kaldığı Şiddetin Görünmeyen Yüzü: Açıklanamayan Vakalar

Veteriner hekimler, son yıllarda artan şiddet olaylarına maruz kalan sağlık çalışanları arasında yer alıyor. Ancak, bu durum yeterince gündeme gelmiyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, doktorlara yönelik şiddetin önemine vurgu yaparak, veteriner hekimlerin benzer bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Arslan, "Veteriner hekimler de son yıllarda en az doktorlar kadar şiddete maruz kalıyor ve bu maalesef yeterince gündeme gelmiyor" diyor.

Veteriner hekimlerin maruz kaldığı şiddetin bir bölümünün meslektaşları tarafından açıklanamadığına dikkat çeken Arslan, bu vakaların çoğunlukla meslek örgütlerine iletilmediğini ve kamuoyuna duyurulamadığını ifade ediyor. Bu durumun ciddi bir sorun yarattığını belirten Arslan, "Biz meslek grubu olarak birlikte davranmakla ilgili olarak yeni yeni adımlar atmaya başladık. İlk defa herkesin 'yeter' dediği bir noktaya geldik. Bu nedenle, yaşadığımız mağduriyeti kamuoyuna anlatmak ve yetkililerin çözüm bulmalarını sağlamak amacıyla bir basın açıklaması yaparak 1 gün boyunca iş bırakma eylemi düzenleyeceğiz. Bu eyleme tüm meslektaşlarımızın katılacağını düşünüyoruz, çünkü bu tür şiddetin etkisi oldukça yaygın" şeklinde konuşuyor.

Veteriner hekimlerin bu iş bırakma eylemi, meslektaşlarının maruz kaldığı şiddeti ve güvencesiz çalışma koşullarını gündeme taşıma amacını taşıyor. Şiddetin her alanında son bulması için veteriner hekimlerin bu cesur adımı, sağlık sektöründe yaşanan zorluklara ve tehditlere karşı bir duruş sergiliyor.

Veteriner Hekimlerin Uzun Süredir Devam Eden Hak Kayıpları

Veteriner hekimler, uzun yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mesleklerine yönelik ayrımcılığı gündeme getiriyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bu konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak meslektaşlarının maruz kaldığı mağduriyeti vurguluyor.

Arslan, özellikle veteriner hekimlerin uzun yıllardır devam eden fiili hizmet zammı hakkının iptal edilmesine dikkat çekiyor. Bu hakkın, zoonoz hastalıklarla mücadele eden riskli bir meslek grubuna tanınmış olduğunu belirten Arslan, 1949 yılında bu hakkın verildiğini ifade ediyor. Ancak, 2006 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini dile getiriyor. Bu durumun veteriner hekimlerin 75 yıldır sahip olduğu bir hakkın ellerinden alındığı anlamına geldiğini vurguluyor.

Arslan, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı olmalarına rağmen sağlık sektöründe yapılan iyileştirmelerden ve özlük haklarındaki düzenlemelerden dışlandığını belirtiyor. Bu durumun temel sebebinin, veteriner hekimlerin Sağlık Bakanlığı bünyesinde değil Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmaları olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle, sağlık çalışanlarına sağlanan haklardan ve iyileştirmelerden mahrum kaldıklarını söylüyor. Benzer şekilde mühendis olmamaları nedeniyle teknik alanda da hak kayıplarına uğradıklarını dile getiriyor.

Veteriner hekimlerin bu hak kayıpları ve ayrımcılıkla mücadelesi, meslektaşlarının yaşadığı zorlukları ve maruz kaldığı haksızlıkları gün yüzüne çıkarıyor. Bu durum, veteriner hekimlerin haklarını aramak ve mesleklerine daha adil bir şekilde değer kazandırmak için verdikleri mücadelenin bir yansıması olarak öne çıkıyor.





Veteriner Hekimlerin Eylemi ve Hayvan Sahipleri: 21 Ağustos'ta Neler Olacak?

Veteriner hekimlerin 21 Ağustos'ta gerçekleştireceği iş bırakma eylemi, hayvan sahiplerinin aklında soru işaretleri uyandırmış durumda. Ancak İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bu endişeleri gidermek için açıklamalarda bulundu.

Arslan, eylem öncesinde alınan tedbirleri vurgulayarak, özellikle hasta ve acil durumdaki hayvanlar için gerekli önlemlerin alındığını söylüyor. Mesleklerine olan bağlılıklarının farkında olduklarını belirten Arslan, meslek etiği ve sorumluluklarını ön planda tuttuklarını ifade ediyor. Eylem kararı alınırken hasta veya tedavisi devam eden hayvanların durumunu gözeterek önlem aldıklarını belirtiyor.

Veteriner hekimlerin iş bırakma eylemi konusunda önceden ilgili kurumlara bilgi verdiklerini ve acil durumlar için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiriyor. Bu nedenle 21 Ağustos'ta herhangi bir hayvan sahibinin acil bir durumda veteriner hekime ulaşamayacağı endişesi taşımasına gerek olmadığını belirtiyor.

Arslan, veteriner hekimlerin mesai saatleri sınırlı olmadığını ve 24 saat açık hastaneler ve polikliniklerde hizmet verdiklerini vurguluyor. Her an telefonlarının açık olduğunu ve acil durumlarda hayvan sahiplerine yardımcı olduklarını söylüyor. Bu nedenle, eylemin acil ve kritik durumdaki hayvanların sağlığını tehlikeye atmaması için özenle planlandığını ifade ediyor.

Veteriner hekimlerin eylemi, mesleklerine duydukları saygı ve sorumluluk bilinciyle şekillenirken, hayvan sahiplerinin de endişelenmesine gerek olmadığı mesajını iletiyor. Bu açıklamalarla, veteriner hekimlerin eylemi ve hayvan sağlığı arasında denge sağlanmaya çalışılıyor.