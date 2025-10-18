Vezirköprü'de 3 gündür kayıp Hüseyin Önal menfezde bulundu

Çaltu Mahallesi yakınlarında yürütülen arama kurtarma çalışması sonuç verdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Çaltu Mahallesinde yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Önal, 3 gündür kayıp olduğu için yakınlarının jandarmaya bildirmesi üzerine arama başlatıldı.

İhbarı takiben AFAD, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Önal, Vezirköprü Durağan kara yolunun Çaltu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde bitkin halde bulundu.

Önal, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

