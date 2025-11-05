Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde Çocuklara Moral Etkinliği

Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin düzenlediği moral etkinliğinde çocuklar aktiviteler, hediyeler ve destekle unutulmaz bir gün yaşadı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:37
Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde Çocuklara Moral Etkinliği

Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde Çocuklara Moral Etkinliği

Başhekimlikten anlamlı organizasyon

Vezirköprü Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde tedavi gören çocuklar için moral ve motivasyon günü düzenlendi.

Organizasyonu Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, servislerde tedavi gören minikler renkli balonlar, müzik ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, hastane çalışanları ve aileler katıldı. Kaymakam Kaya çocukları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve miniklere küçük hediyeler verdi.

Etkinliğe katılan hastane personeli ve gönüllüler, çocuklara moral desteği sağladı. Kaymakam Özgür Kaya, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Kamil Dok'a çocuk kütüphanesine katkıları için teşekkür etti.

Yetkililer etkinliğin tedavi sürecindeki çocukların moralini yükseltmek ve ailelerine psikolojik destek sağlamak amacıyla düzenlendiğini bildirdi.

VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ’NDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN MORAL VE MOTİVASYON GÜNÜ...

VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ’NDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN MORAL VE MOTİVASYON GÜNÜ YAPILDI.

VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ’NDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN MORAL VE MOTİVASYON GÜNÜ...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te halk otobüsünün çarptığı yaya Fatma Kartalkanatlı hayatını kaybetti
2
Kayseri'de Lise Öğrencisi Doğum Gününden 2 Gün Sonra Trafik Kazasında Öldü
3
Muş’ta "Çocukluk Çağı Travmaları ve Mücadele" Eğitimi Düzenlendi
4
Mardinli Esengül Bozdağ Alan, Savaş ve Göç Mağduru Kadınların Sesi
5
Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek
6
Cizre'de 'Bed-i Besmele' Töreniyle Nuh’un Gemisi 4-6 Yaş Eğitime Başladı
7
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi