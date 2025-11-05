Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde Çocuklara Moral Etkinliği

Başhekimlikten anlamlı organizasyon

Vezirköprü Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde tedavi gören çocuklar için moral ve motivasyon günü düzenlendi.

Organizasyonu Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, servislerde tedavi gören minikler renkli balonlar, müzik ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, hastane çalışanları ve aileler katıldı. Kaymakam Kaya çocukları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve miniklere küçük hediyeler verdi.

Etkinliğe katılan hastane personeli ve gönüllüler, çocuklara moral desteği sağladı. Kaymakam Özgür Kaya, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Kamil Dok'a çocuk kütüphanesine katkıları için teşekkür etti.

Yetkililer etkinliğin tedavi sürecindeki çocukların moralini yükseltmek ve ailelerine psikolojik destek sağlamak amacıyla düzenlendiğini bildirdi.

VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ’NDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN MORAL VE MOTİVASYON GÜNÜ YAPILDI.