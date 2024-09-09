Vicdani Retçi Yuval Moav İle Gazze Üzerine Konuştu

İsrail Ordusuna Katılmayı Reddeden Yuval Moav'dan Açıklamalar

İsrailli vicdani retçi Yuval Moav, Gazze'de süren çatışmalar ve işkencelere karşı duyduğu vicdani rahatsızlığı anlatmak için hapse girmeyi göze aldı.

Hayat Boyu Bir Leke Korkusu

Moav, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusuna katılırsanız bu hayatınızda sonsuza kadar bir leke olarak kalacak. Bu lekeyi asla temizleyemezsiniz," ifadesini kullandı.

Hapse girmeden önceki duygu durumunu aktaran Moav, "18 yaşındayım ve soykırıma ortak olmayı reddediyorum. 30 günlük hapis cezamdan yeni döndüm; tekrar hapiste olacağım," dedi.

Soğuk Gerçekler ve Direniş

İsrail'deki vicdanlı bireylerin sayısının az olduğunu belirten Moav, "Katliamları reddeden insanlar az sayıda ama varlar," dedi. "Soykırımla basit bir çatışma olarak anılmasını istemiyorum. Kardeşlerimle dayanışmak için bu direnişi sürdüreceğim," diye ekledi.

Askerlikten Muafiyet ve Toplumsal Gerginlikler

İsrail'deki zorunlu askerlik uygulaması ve Haredi (Ultra Ortodoks Yahudiler) toplumu üzerindeki muafiyet konuları, toplumda tartışmalara neden olmaktadır. Moav, "Haredi erkeklerin askerlikten muafiyeti nedeniyle çatışmalar çoğalıyor," şeklinde belirtti.

Hükümet, Gazze'ye asker göndermek için planlarını hızlandırırken, Haredi toplumun askerlikten muaf olmaları konusundaki tartışmaları sürmektedir. "Biz buna karşıyız ve devam eden savaşları sorgulamak zorundayız," diyen Moav, toplumun ortak bir dayanışma içinde olabilmesi gerektiğini vurguladı.