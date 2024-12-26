Victoria'da Orman Yangını: 66 Bin Hektar Alan Kül Oldu

Victoria'da Süren Orman Yangını Felaket Yarattı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 8 gündür devam eden orman yangını sonucunda 66 bin hektar alanın küle döndüğü bildiriliyor. Yangın, 18 Aralık tarihinde Grampians Ulusal Parkı'nda etkili olmaya başladı ve bölgedeki yüksek sıcaklık ile rüzgarlar nedeniyle hala kontrol altına alınamadı.

Yangınla Mücadele İçin İtfaiyeciler Gönderiliyor

Yangınla mücadele amacıyla ülkenin çeşitli eyaletlerinden 100'ün üzerinde itfaiye eri Victoria’ya yönlendirildi. Yetkililer, Grampians'ın farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan bu alanları derhal terk etmelerini talep ettiler.

Yardım Merkezleri Oluşturuldu

Yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Ararat, Dunkeld, Stawell ve Hamilton bölgelerinde yardım merkezleri oluşturuldu. Bu merkezler, tahliye edilenlere destek sağlamak amacıyla hizmet vermeye başladı.

İletişim Kulesi Riski

Yetkililer, Moyston ve Mafeking kasabalarının yakınında bulunan bir iletişim kulesinin yangınlardan etkilenebileceği uyarısında bulundu. Bu durum, cep telefonu ve Ulusal Genişbant Ağı (NBN) hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden olabilir.

Victoria sakinlerine, cep telefonlarını ve şarj aletlerini yanlarında taşımaları önerildi.