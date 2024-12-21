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Victoria'da Orman Yangını: Tahliye Uyarısı Yapıldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde süren orman yangını nedeniyle tahliye uyarısı yapıldı. 30 bin hektardan fazla alan etkileniyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:58
Victoria'da Orman Yangını: Tahliye Uyarısı Yapıldı

Victoria Eyaletinde Yangın Tehlikesi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde devam eden ve Grampians Ulusal Parkı'ndan kuzeye ilerleyen orman yangını sebebiyle tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi.

VicEmergency'nin Uyarısı

Victoria'nın acil durum bilgi ve uyarı kaynağı VicEmergency, Grampians Ulusal Parkı ve çevresindeki koşullar tehlikeli hale gelmeden bölgeden ayrılmanın en güvenli seçenek olduğunu açıkladı. Yetkililer, Bellfield, Flat Rock Crossing, Fyans Creek, Grampians Junction ve Halls Gap sakinlerinden bu bölgeleri terk etmelerini istedi.

Yangının Etkisi ve Kontrol Çabaları

Orman yangınının yaklaşık 30 bin hektar alanı etkilediği tahmin ediliyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yaklaşık 400 itfaiyeci, 100'den fazla tanker ve 25 uçak görev başında.

Rüzgar ve Kuru Arazi

Victoria Orman Yangın Yönetimi'nden Glen Rudolph, bölgedeki arazinin son derece kuru olduğunu ve rüzgarın alevlerin bazı alanlarda ilerlemesine neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, yangının makineler ya da ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde devam ettiğini belirtti.

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