Victoria'daki Orman Yangınında 65 Bin Hektar Alan Zarar Gördü

Victoria Eyaletinde Yangın Alarmı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde kontrol altına alınamayan orman yangını, şu ana kadar 65 bin hektar alanın zarar görmesine neden oldu. ABC News tarafından aktarılan bilgilere göre, yangının başlangıç noktası, Little Desert Ulusal Parkı'na düşen yıldırım oldu.

Yangının Büyümesi ve Tahliye Uyarıları

Yetkililer, şiddetli rüzgarların etkisi ile büyüyen yangının, dün 40 kilometreden fazla alana yayıldığını belirtti. Kontrol altına alınamayan orman yangınında, 65 bin hektar arazinin kül olduğu kaydedildi. Bu durum, bölgedeki sakinlere tahliye uyarıları yapılmasına neden oldu.

Sıcak Hava Koşulları ve İtfaiye Çabaları

Avustralya Meteoroloji Dairesi (BOM), eyaletteki sıcaklıkların 40 santigrat dereceleri bulacağını vurgulayarak, itfaiye ekiplerinin zorlu hava koşulları altında yangını söndürmek için zamanla yarıştığını bildirdi.

Tarihî Yangınların İzleri

Son yılların en büyük orman yangınlarından biri olarak kaydedilen bu olay, 2019 yılında New South Wales, Queensland, Victoria ve South Australia eyaletlerinde meydana gelen ve yaklaşık 6 ay süren yangınları hatırlatıyor. Bu yangınlar, 479 kişinin hayatını kaybetmesine ve 24 milyon hektar alanın yok olmasına yol açmıştır. Yangınlar sırasında 3 bin 500 ev kullanılamaz hale geldi ve çok sayıda hayvan telef oldu.