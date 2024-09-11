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Victoria Nuland, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Müzakereleri Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Eski ABD diplomat Victoria Nuland, İstanbul'daki müzakerelerde Rusya'nın geri çekilmesi gerektiği savını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:47
Victoria Nuland, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Müzakereleri Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Victoria Nuland'dan İstanbul'daki Müzakerelere Dair Açıklamalar

Emekli Amerikalı diplomat Victoria Nuland, İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerdeki Tavsiyeleri

Nuland, Ukrayna'nın anlaşmasında Rusya'nın geri çekilmesi gerekli değildi ve o dönemdeki müzakerelerde destek sağlamak amacıyla yanlarında bulunduklarını ifade etti. Youtube'da gazeteci Mikhail Zygar ile yaptığı röportajda, müzakerelerin geleceği konusunda endişeler taşıdıklarını belirtti.

Boris Johnson ve Anlaşma Üzerindeki Etkisi

Zygar, Nuland’a eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ukrayna yönetiminin anlaşmayı imzalamasını engellediği yönündeki iddiaları sordu. Nuland, bu durumun ancak müzakerecilerin kesin bilgilere sahip olabileceğini dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarının boşa çıktığını savundu.

Askeri Kısıtlamalar ve Saldırganlık İlişkisi

Nuland'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer unsur da, Rusya’nın ihtiyaç duyduğu askeri kısıtlamaların bulunmadığıydı. Buna göre, “Rusya’nın Ukrayna sınırında bir tampon bölge oluşturması gerekmiyordu” ifadesini kullanarak, müzakerelerdeki dengesizlikleri vurguladı.

Zelenskiy'nin Olası Tuzağı

Nuland, aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ekibinin olası tuzaklardan haberdar olduklarını ve eğer anlaşma sağlanırsa, Putin'in avantajlı çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü.

Tüm bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, müzakerelerin geleceği ve olası sonuçları üzerinde yeniden düşünülmesine vesile oldu.

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