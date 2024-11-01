Video Dezenformasyonu: Georgia Eyalet Sekreteri Açıklama Yaptı

Georgia Eyalet Sekreteri Dezenformasyon İddiasında Bulundu

ABD'de Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, sosyal medya platformu X'te yayımlanan ve kendisini Haitili olarak tanıtan bir şahsın, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e birden fazla oy verdiklerini iddia ettiği videonun "dezenformasyon" olduğunu açıkladı.

Yabancı Müdahale İhtimali

Raffensperger, söz konusu videonun 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde "kaos tohumları" ekmeyi hedefleyen yabancı bir müdahale olabileceğini belirterek, bunun muhtemelen Rus trollerinin bir ürünü olduğunu ifade etti.

Yetkililerden Çağrı

Yetkililerin bu duruma karşı mücadele ettiğini ve videonun kaynağını tespit etmek için çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Raffensperger, Elon Musk ve diğer sosyal medya platformlarının yöneticilerinden, söz konusu videoyu kaldırmalarını talep etti.

Yanlış Bilgilendirmeye Karşı Önlem

Raffensperger, "Amerikalılar olarak düşmanlarımızın bizi bölmesine ve kurumlarımıza olan inancımızı zayıflatmasına izin veremeyiz." şeklinde bir değerlendirme yaptı. Kendini Haitili olarak tanıtan kişi, 6 ay önce ABD'ye geldiklerini ve vatandaşlık aldıklarını ifade etmiş, ayrıca tüm Haitilileri ABD'ye gelmeye çağırmıştı.