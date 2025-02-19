Vietnam, Çin'e Bağlanacak 8 Milyar Dolarlık Demir Yolu Projesini Onayladı

Vietnam'dan Stratejik Demir Yolu Projesine Onay

Vietnam Meclisi, ülkenin başkenti Hanoi'yi ve kuzeydeki önemli liman kentlerini Çin sınırına bağlayacak olan yeni demir yolu hattı projesini onayladı. Bu proje, ulaşım talebini karşılamanın yanı sıra, ülkeler arası ticareti güçlendirmeyi de hedefliyor.

Projenin Detayları

Vietnam News gazetesinin aktardığı bilgiye göre, yaklaşık 8 milyar dolarlık bütçeyle yapılacak olan bu demir yolu hattı, 390 kilometre uzunluğunda olacak ve Hanoi ile liman şehirleri Haiphong ve Lao Cai üzerinden geçecek.

Oylamada proje, oy çokluğuyla kabul edildi. Vietnam, bu önemli altyapı yatırımını 2030 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.