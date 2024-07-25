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Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Can Kaybı

Vietnam'ın kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:31
Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Can Kaybı

Yüksek Yağışlar Sonrası Trajik Olaylar

Vietnam'ın kuzey bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar, ciddi sel ve toprak kaymalarına neden olarak 7 can kaybına yol açtı.

Can Kayıplarının Detayları

Digital Journal'dan alınan bilgilere göre, Son La şehrinde 5 kişi ve Dien Bien şehrinde 2 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, kaybolduğu bildirilen 10 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Altyapıya Zarar Veren Doğal Afet

Salı gününden beri etkili olan şiddetli yağışlar, Dien Bien şehrinde 10 evin tamamen yıkılmasına ve 8 evin de hasar görmesine sebep oldu.

Yetkililer, sel felaketiyle mücadele etmek ve kayıpları bulmak için seferberliğe girmiş durumdalar.

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