Vietnam'da Yagi Tayfunu'nun Bilançosu Ağırlık Kazanıyor

Vietnam'da Yagi Tayfunu'nun Etkileri Sonuçları Ağırlaşıyor

Vietnam'ın kuzey bölgelerini sarsan Yagi Tayfunu nedeniyle yaşanan felaketler sonucunda ölü sayısı 59VN Express haber kaynağından yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı kazalar ve afetlerin bilançosu güncellendi.

Hasar Raporu ve Tahliyeler

Açıklamada, 229 kişinin yaralandığı ve 8.017 evin hasar gördüğü kaydedildi. Bunun yanı sıra, binlerce hektarlık tarım arazisi su altında kaldı. Tayfundan etkilenen bölge sakinleri için gıda ve barınma desteği sağlanmaya çalışılıyor.

Köprü Çökmesi ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Selin etkisiyle Phu Tho bölgesinde bir köprünün kısmi olarak çöktüğü belirtiliyor. Bu felaket sırasında köprüde bulunan 4 kişi kurtarılırken, hâlâ 13 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yardım Operasyonları ve Tahliyeler

Tayfunun etkili olduğu alanlarda, Vietnam yönetimi binlerce askeri personeli yardım ve kurtarma çalışmaları için görevlendirdi. Tayfun öncesinde 50,000'den fazla kişi kıyı kentlerinden tahliye edildi. Ayrıca, Yagi Tayfunu'nun 3 Eylül'de Filipinler'in kuzey bölgelerinde yol açtığı felaketlerde 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu. Çin'in Haynan eyaletinde ise 7 Eylül'de meydana gelen olumsuz hava koşulları sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 95 kişi de yaralanmıştı.