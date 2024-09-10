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Vietnam'da Yagi Tayfunu'nun Yol Açtığı Felaket Büyüyor

Yagi Tayfunu, Vietnam'da 65 can aldı; kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:21
Vietnam'da Yagi Tayfunu'nun Yol Açtığı Felaket Büyüyor

Yagi Tayfunu Vietnam'ı Sarstı

Vietnam'ın kuzey kesiminde etkisini sürdüren Yagi Tayfunu, felaketin sonuçlarıyla can almaya devam ediyor. Son verilere göre, tayfun nedeniyle ölenlerin sayısı 65'e ulaştı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Afet Önleme ve Kontrol Dairesi'nin açıklamalarına göre, kayıp 40 kişi için çabalar sürmektedir. Ülkede birçok nehir, taşma seviyesine yaklaşmış durumda.

Evler ve Tarım Arazileri Zarar Gördü

Yagi Tayfunu, 48 binden fazla evin hasar görmesine ve binlerce hektar tarım arazisinin sular altında kalmasına yol açtı. Yetkililer, bu durumun yerel halk üzerinde ağır etkiler yarattığını ifade ediyor.

Yardım Paketleri Seferberliği

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, tayfunun etkilediği Haiphong kentine giderek hasarların giderilmesi için toplamda 4 milyon dolarlık yardım paketi onayladı.

Tahliye Operasyonları

Tayfunun etkilediği bölgelerde Vietnam yönetimi, yardım ve kurtarma operasyonları için binlerce askeri personel görevlendirdi ve 50 binden fazla kişi tahliye edildi.

Diğer Ülkelerde de Etkileri Hissedildi

Yagi Tayfunu, Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vurmuş ve 20 kişinin ölümüne neden olmuştu. Ayrıca, Çin'in Haynan eyaletinde 7 Eylül'de tayfunun neden olduğu fırtına, 4 kişinin yaşamını yitirmesine ve 95 kişinin yaralanmasına yol açtı.

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