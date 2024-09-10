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Vietnam'da Yagi Tayfunu Sonrası Ölü Sayısı 87'ye Yükseldi

Yagi Tayfunu'nun etkisiyle Vietnam'da ölü sayısı 87'ye çıktı, 752 yaralı var ve 70 kişi kayıp.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:16
Vietnam'da Yagi Tayfunu Sonrası Ölü Sayısı 87'ye Yükseldi

Vietnam'da Yagi Tayfunu'nun Etkileri Devam Ediyor

Vietnam, Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felaketle ilgili güncel verileri açıkladı. Son gelen bilgilere göre, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 oldu.

Yaralı ve Kayıp Sayısı

Yerel haber kaynaklarına göre, 752 kişi yaralandı ve kayıp olan 70 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, afetten etkilenen çok sayıda nehrin taşma seviyesine yaklaştığını ve 48 binden fazla evin hasar gördüğünü duyurdu.

Tarım Arazileri Etkilendi

Bölgedeki binlerce hektarlık tarım arazisi sular altında kalmış durumda. Başbakan Pham Minh Chinh, tayfunun vurduğu Haiphong kentini ziyaret ederek hasarların karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolar

Tahliye Çalışmaları

Yönetim, tayfunun etkilediği bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek amacıyla binlerce askeri personel görevlendirmişti. Yagi Tayfunu'nun etkisiyle ülkenin kuzey kıyı şehirlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edildi.

Uluslararası Durum

Yagi Tayfunu, daha önce 3 Eylül'de Filipinler'in kuzey bölgelerini etkisi altına almış ve burada 20 kişinin ölümüne, 26 kişinin kaybolmasına neden olmuştu. Ayrıca, Çin'in Haynan eyaletini vuran tayfun da 4 ölüm ve 95 yaralanmaya yol açmıştı.

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