Vietnam'da Yagi Tayfunu Sonrası Ölü Sayısı 87'ye Yükseldi

Vietnam'da Yagi Tayfunu'nun Etkileri Devam Ediyor

Vietnam, Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felaketle ilgili güncel verileri açıkladı. Son gelen bilgilere göre, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 oldu.

Yaralı ve Kayıp Sayısı

Yerel haber kaynaklarına göre, 752 kişi yaralandı ve kayıp olan 70 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, afetten etkilenen çok sayıda nehrin taşma seviyesine yaklaştığını ve 48 binden fazla evin hasar gördüğünü duyurdu.

Tarım Arazileri Etkilendi