Vietnam'daki Maden Kazasında 5 İşçi Hayatını Kaybetti

Vietnam'daki Trajik Maden Kazası
Vietnam'ın Kuang Ninh eyaletindeki Vinacomin madencilik şirketine ait bir maden ocağında meydana gelen kaza, ülke gündemini sarstı.
Olayın Ayrıntıları
Yerel haber kaynağı Viet Nam News’in bildirdiğine göre, Ha Long kentinde yürütülen maden genişletme çalışmaları sırasında kazanın gerçekleştiği belirtildi.
Arama Kurtarma Çalışmaları
Olayın hemen ardından bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, kazada hayatını kaybeden 5 madencinin cansız bedenlerine ulaştı.
Yetkililerden Açıklama
Vinacomin, kazada yaşamını yitiren madencilerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul etti. Bunun yanı sıra, yetkililer kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı ve olayın nedenleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.