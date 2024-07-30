Vietnam'daki Maden Kazasında 5 İşçi Hayatını Kaybetti

Vietnam'daki Trajik Maden Kazası

Vietnam'ın Kuang Ninh eyaletindeki Vinacomin madencilik şirketine ait bir maden ocağında meydana gelen kaza, ülke gündemini sarstı.

Olayın Ayrıntıları

Yerel haber kaynağı Viet Nam News’in bildirdiğine göre, Ha Long kentinde yürütülen maden genişletme çalışmaları sırasında kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Olayın hemen ardından bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, kazada hayatını kaybeden 5 madencinin cansız bedenlerine ulaştı.

Yetkililerden Açıklama

Vinacomin, kazada yaşamını yitiren madencilerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul etti. Bunun yanı sıra, yetkililer kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı ve olayın nedenleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.