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Vietnam'daki Yagi Tayfunu Sonrası Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Yagi Tayfunu, Vietnam'ın kuzeyinde 21 kişinin ölümüne yol açtı, 229 kişi yaralı. Tahliye ve yardım çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 00:14
Vietnam'daki Yagi Tayfunu Sonrası Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Yagi Tayfunu Vietnam'da Büyük Felakete Yol Açtı

Vietnam'ın kuzey kesiminde etkisini sürdüren Yagi Tayfunu'nun neden olduğu felakette, hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e ulaştı. Vietnam News internet sitesinin aktardığı habere göre, ülke çapında yürütülen operasyonlar sonucunda, Dere Yönetimi, Afet Önleme ve Kontrol Dairesi konu hakkında bir açıklama yaptı.

Tayfunun Etkileri

Açıklamada, yıkımın boyutları üzerinde durularak, tayfunun ardından 229 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bu felaketten etkilenen bölgelerde yaklaşık 8 bin 17 evde hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Pirinç Tarlaları Tehdit Altında

Yagi Tayfunu'nun ardından, yaklaşık 110 bin hektar pirinç tarlasının su altında kaldığı öğrenildi. Bölge sakinlerinin gıda ve barınma problemleriyle mücadele ettiği belirtilirken, ani sel ve toprak kayması riski yüksek olan alanlarda yaşayanların tahliye sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Askeri Yardım ve Tahliye Çalışmaları

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma faaliyetlerini desteklemek amacıyla binlerce askeri personel görevlendirdi. Tayfundan etkilenen kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Diğer Ülkelerdeki Tahribat

Yagi Tayfunu'nun önceki duraklarından biri olan Filipinler'in kuzeyinde, 3 Eylül'de gerçekleşen olayda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu. Tayfun, 7 Eylül'de ise Çin'in Haynan eyaletini etkileyerek 4 kişinin ölümüne ve 95 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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