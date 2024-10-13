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Vietnam'dan Çin'e Güney Çin Denizi İçin Barış Çağrısı

Vietnam, Çin'e Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarının çözümü için barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:20
Vietnam'dan Çin'e Güney Çin Denizi İçin Barış Çağrısı

Vietnam'dan Barış Çağrısı

Güneydoğu Asya'nın önde gelen ülkelerinden biri olan Vietnam, Devlet Başkanı To Lam aracılığıyla, Çin Başbakanı Li Çiang ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin karşı karşıya olduğu Güney Çin Denizi'nde barışın korunması gerektiğini vurguladı.

Egemenlik İhtilaflarının Yönetimi

Vietnam Ajansı VNA'ya göre, Devlet Başkanı Lam, anlaşmazlıklara neden olan durumların üstesinden gelmek için yüksek düzeyde doğrudan iletişimin sağlanmasının önemini ifade etti. İki tarafın, uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Son Gelişmeler

Geçtiğimiz hafta Çin Sahil Güvenliği, Vietnamlı balıkçılara karşı güç kullanarak engeller koymuştu. Bu durum, Vietnam hükümetinin rahatsızlık duymasına yol açtı.

Çin'in Yanıtı

Çin tarafından yapılan açıklamalar ise daha çok ikili ilişkiler üzerine yoğunlaşırken, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklara dair herhangi bir ifade yer almadı. Xinhua ajansının haberine göre, Li, iki ülke arasında stratejik işbirliğini artırma ve "ortak geleceği paylaşan bir toplum" oluşturma yönünde çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölgedeki pek çok ülkenin bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte egemenlik anlaşmazlıklarının merkezine yerleşmiştir. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritada bu denizin %80'i üzerinde hak iddiasında bulunmuştur. Vietnam dışında Filipinler, Brunei ve Malezya de bu bölgede hak talep etmektedir. Ayrıca, ABD gibi diğer ülkeler de Çin'in burada askeri üsler kurmasına karşı çıkmaktadır.

2016 yılında Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu üzerine verdiği kararla, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir.

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