Vietnam'ı Vuran Yagi Tayfunu: Ölü Sayısı 262'ye Yükseldi

Yagi Tayfunu’nun Yol Açtığı Felaket

Vietnam’ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun neden olduğu felaketler sonucunda ölü sayısı 262’ye yükseldi. VN Express'e göre, bu yıl Asya kıtasında etkili olan en güçlü fırtına olarak kaydedilen Yagi Tayfunu, Vietnam'ın kuzeyinde yıkıcı etkilere neden oldu.

Heyelan ve Sel Felaketi

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, tayfunun yol açtığı heyelanlar ve seller sonucunda yaşamını yitirenler hakkında güncel bilgi verdi. Açıklamada, 820’den fazla kişinin yaralandığı ve 83 kişinin kaybolduğunun belirtildiği aktarıldı. Ülkenin kuzeyindeki Lao Cai eyaletine bağlı Nu köyünde sel felaketi sonrası tüm evlerin sular altında kaldığı, kurtarma ekiplerinin kayıp köy halkını aramaya devam ettiği öğrenildi.

Altyapı Hasarları ve Tahliyeler

Yetkililer, ülke genelinde yaklaşık 137 bin evin hasar gördüğünü ve 130 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Tayfun nedeniyle birçok kentte altyapının ciddi şekilde zarar gördüğü de kaydedildi.

Çocukların Durumu İçin Uyarı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'daki çocukların temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kaldığını bildirdi. UNICEF, tayfundan etkilenen çocukların eğitim ve psikososyal destek programlarından yararlanamadığını, bu durumun yaklaşık 2 milyon çocuğu etkilediğini belirtti.

UNICEF'in ilk etapta tayfundan etkilenen çocuklar ve ailelerinin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 15 milyon dolara ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.

Bölgedeki Diğer Etkiler

Yagi Tayfunu, Filipinler’in kuzey bölgelerini de 3 Eylül tarihinde etkisi altına almış ve burada 20 kişinin hayatını kaybetmesine, 26 kişinin kaybolmasına yol açmıştır. Çin'in Haynan eyaletinde de 7 Eylül’de etkili olan tayfun sonucunda 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştır.