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Vietnam Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Ankara'da düzenlenen Vietnam Milli Günü resepsiyonuna katılan yetkililer, iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 22:44
Vietnam Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Vietnam Milli Günü Resepsiyonu Ankara’da Gerçekleşti

79. Vietnam Milli Günü, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai’nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Ticaret Hacmi Hedefleri Artıyor

Bozay, Türkiye’nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) içindeki en büyük ticaret ortaklarından biri olan Vietnam ile ilişkilerinin güçlenmesine yönelik hedeflerini açıkladı. "Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2.3 milyar ABD dolarına ulaştı. Amacımız bu rakamı 4 milyar ABD doları seviyesine çıkarmaktır," şeklinde konuştu.

İki Ülke Arasındaki Dostluk

Dışişleri Bakan Yardımcısı, ilişkilerin 1978 yılında kurulduğunu hatırlatarak, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in Ekim 2023’te Türkiye'yi ziyareti ile daha fazla işbirliği için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Bozay, ticaretin yanı sıra eğitim, bilim, teknoloji ve kültürel alanlarda da işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Vietnam ve Türkiye’nin İşbirliği

Büyükelçi Do Son Hai, Türkiye'nin son yıllardaki sosyo-ekonomik başarılarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Vietnam, Türkiye’yi özellikle ekonomi, yatırım ve güvenlik alanlarında çok önemli bir ortak olarak görmektedir," ifadesini kullandı. Ayrıca, Başbakan Chinh’in ziyaretinin iki ülkenin ilişkilerinin 45. yılına denk geldiğini ve tarihî bir öneme sahip olduğunu söyledi. Vietnam Mutfağından Lezzetler

Konuşmalar ardından Bozay ve Hai, Türkiye ile Vietnam bayraklarını temsil eden bir pastayı kesti. Davetliler, Vietnam mutfağından yemekler ile bu özel günü kutladılar.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü...

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (solda) ile yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü...

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (solda) ile yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü...

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (solda) ile yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü...

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (solda) ile yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü...

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (solda) ile yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü...

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai (sağda) ev sahipliğinde 79. Vietnam Milli Günü dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (solda) ile yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

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