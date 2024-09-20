Vietnam ve Kuzey Kore Savunma İşbirliği Gelişiyor

Vietnam ile Kuzey Kore Arasındaki Savunma İşbirliği Güçleniyor

Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Hoang Xuan Chien, ikili savunma işbirliğini artırmak adına Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmeler Pyongyang'da Gerçekleşti

Vietnam Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Korgeneral Chien 18 Eylül tarihinde Pyongyang'da Kuzey Kore Savunma Bakanı Kim Min-seop ile bir araya geldi. Toplantıda, savunma işbirliğinin ikili ilişkilerin kritik bir unsuru olduğuna vurgu yapıldı.

İşbirliği Alanları

Görüşmeler sırasında taraflar, eğitim, askeri teknoloji ve savunma sanayisi konularında kapsamlı bir işbirliği için anlaşma sağladı. Ayrıca üst düzey personel değişimi gibi çeşitli alanlarda da işbirliğini artırma adına adımlar atılması kararlaştırıldı.

Nezaket Ziyareti

Vietnamlı yetkili, aynı gün içerisinde Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ancak Kuzey Kore'nin devlet medyası, Chien'in Pyongyang'daki ziyaretine dair detaylı bir açıklama yapmadı.

Diplomatik Faaliyetler Artıyor

Kuzey Kore, Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasının ardından geleneksel müttefikleriyle diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabalarına hız verdi. Bu ayın başlarında, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Sang-gil, Laos, Tayland, Endonezya ve Vietnam'ı ziyaret etmişti.