Vietnam ve Rusya Nükleer Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

Nükleer Enerji Alanında Yeni Adım

Vietnam ve Rusya, nükleer enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla tarihi bir anlaşmaya imza attı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Vietnam'a gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret sırasında başkent Hanoi'de, Vietnamlı mevkidaşı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi.

Mişustin'in ziyareti kapsamında Vietnam Komünist Partisi Başkanı To Lam ve Meclis Başkanı Tran Thanh Man ile de önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Bu ziyaretin en dikkat çekici sonuçlarından biri, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Vietnam'ın devlete ait elektrik şirketi EVN arasında yapılan işbirliği anlaşması oldu. Anlaşma, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor.

Başbakan Mişustin’in yarın Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile yapması planlanan görüşme de büyük bir önem taşıyor.