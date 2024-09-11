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Vietnam, Yagi Tayfunu Sonrası Çin'le Su Yönetimi İçin İş Birliği İstedi

Yagi Tayfunu'nun ardından Vietnam, Kızıl Nehir'deki barajlardan su tutulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:35
Vietnam, Yagi Tayfunu Sonrası Çin'le Su Yönetimi İçin İş Birliği İstedi

Vietnam ve Çin Arasında Su Yönetimi Görüşmeleri

Vietnam, Yagi Tayfunu sonrası meydana gelen seller nedeniyle, iki ülke sınırlarından akan Kızıl Nehir üzerindeki barajlardaki suyun tutulmasını istedi. Vietnam Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, bu talebin Çin'in Hanoi Büyükelçiliği'ne iletildiği belirtildi.

Kızıl Nehir Üzerindeki Akışın Kontrolü İstendi

Vietnam, yapılan yazılı başvuruda, Kızıl Nehir'in yukarı boylarındaki akışın kontrol altında tutulmasını talep etti. Türkmenistan, Çinli yetkililere, sel yönetimi konusunda iki ülke arasında daha iyi bir koordinasyon sağlamaları gerektiğini de iletti.

Çin'den Yanıt Geldi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlenen basın toplantısında, Kızıl Nehir üzerinde bulunan barajlarda su tutarak Vietnam'ın sellerle mücadele çabalarına destek olduklarını açıkladı. Mao, iki ülke arasında bu konudaki iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

Barajlardan Su Serbest Bırakıldığı İddiası

Ancak Vietnam devlet medyasında, Kızıl Nehir’in bir kolu olan Lo Nehri üzerindeki barajda su serbest bırakıldığına dair haberler yer aldı. Çin, bu iddiaları reddetti ve ilgili haber daha sonra kaldırıldı.

Kızıl Nehir, Çin’in Yünnan eyaletinden doğarak 1149 kilometre boyunca Vietnam’ın kuzeyini geçip Tonkin Körfezi’ne ulaşmaktadır. 7 Eylül’de Haynan Adası’nı vuran Yagi Tayfunu, daha sonra Vietnam’da büyük zararlar vermiştir. Categori 5 şiddetindeki bu "süper tayfun", şiddetinin azalmasına rağmen yoğun yağışlarla birlikte selle sonuçlanan toprak kaymalarını da beraberinde getirmiştir.

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