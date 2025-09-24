Vietnamlı Thi Hoa Chau Hakkari'de Müslüman Oldu — 'Viyan' İsmi Verildi

Vietnamlı Thi Hoa Chau Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Müslüman oldu

Merasim ve isim değişikliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen merasimle Vietnamlı Thi Hoa Chau Müslüman oldu ve hayatına yeni bir isimle devam etmeye karar verdi.

Nişanlısı için Yüksekova'ya gelen Chau, Müslüman olmak amacıyla İlçe Müftülüğü'ne başvurdu. Burada düzenlenen ihtida merasiminde, İlçe Müftüsü Mahmut Sevük Chau'ya İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Kelime-i şahadet ve belgelendirme

Daha sonra kelime-i şahadet getirerek Müslüman olan Chau, "Viyan" ismini aldı. Merasim sonunda Chau'ya ihtida belgesi takdim edildi.

İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Müslüman olmanın yalnızca bir kimlik değişimi değil, aynı zamanda yeni bir yaşam biçimine adım atmak anlamına geldiğini vurgulayarak Chau'ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.