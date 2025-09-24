Vietnamlı Thi Hoa Chau Hakkari'de Müslüman Oldu — 'Viyan' İsmi Verildi

Yüksekova'da ihtida merasimi yapılan Vietnamlı Thi Hoa Chau, kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu ve 'Viyan' ismini aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:04
Vietnamlı Thi Hoa Chau Hakkari'de Müslüman Oldu — 'Viyan' İsmi Verildi

Vietnamlı Thi Hoa Chau Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Müslüman oldu

Merasim ve isim değişikliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen merasimle Vietnamlı Thi Hoa Chau Müslüman oldu ve hayatına yeni bir isimle devam etmeye karar verdi.

Nişanlısı için Yüksekova'ya gelen Chau, Müslüman olmak amacıyla İlçe Müftülüğü'ne başvurdu. Burada düzenlenen ihtida merasiminde, İlçe Müftüsü Mahmut Sevük Chau'ya İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Kelime-i şahadet ve belgelendirme

Daha sonra kelime-i şahadet getirerek Müslüman olan Chau, "Viyan" ismini aldı. Merasim sonunda Chau'ya ihtida belgesi takdim edildi.

İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Müslüman olmanın yalnızca bir kimlik değişimi değil, aynı zamanda yeni bir yaşam biçimine adım atmak anlamına geldiğini vurgulayarak Chau'ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
2
Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler
3
Kurtulmuş: Erdoğan'ın BM Konuşmaları Tarihi — TBMM Komisyonu Toplandı
4
Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı
5
Erzincan'da itfaiye, motor bölümüne giren kedi yavrusunu kurtardı
6
Hatay'da Satırla Cinayet: 150 Bin Lira Gasbeden Zanlı 'Pamuk'la Yakalandı
7
Aizanoi'de Zeus Tapınağı'nda Restorasyon İçin Mimari Parçalar Gün Yüzüne Çıkıyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası