Viktor Orban'dan Paris Olimpiyatları'na İmalı Eleştiri

Orban, Olimpiyatların Açılışını Eleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gelecekteki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışında gerçekleştirilecek olan gösterilere dair imalı eleştirilerde bulundu. Orban, "Her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı vardır" diyerek, Fransa'yı hedef aldı.

Sosyal Medyada Duyurdu

Orban, X platformunda yayımladığı bir videoda, Romanya'nın Baile Tusnad kentinde yaptığı konuşmaya dikkat çekti. Salondaki katılımcılara hitap ederken, Olimpiyat açılışındaki gösterilerin rahatsız edici olduğunu düşündüklerini söylese de Fransızları 'gücendirmemeleri' konusunda uyardı.

Fransa ile Stratejik İlişkiler

Macar lider, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öne sürdüğü 'stratejik özerklik' ile 'ulusal egemenlik' fikirleri arasında daha fazla örtüşme olduğunu belirtti. Ayrıca, "Bu çok liberal bir düşünce olabilir ama sonuçta her ulusun kendini ifade etme hakkı var" açıklamasında bulundu.

Dini Tepkiler ve Tartışmalar

Olimpiyatların açılışında yer alan bir 'drag queen' performansı ve Hz. İsa'nın 'Son Akşam Yemeği'ni konu alan bir temsil, Fransa’da büyük tartışmalara yol açtı. Fransa Katolik Kilisesi, bu gösterileri haksız yere Hristiyanlıkla alay eden sahneler olarak nitelendirerek derin üzüntülerini dile getirdi.