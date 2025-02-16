Villach'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Avusturya'nın Villach kentinde bıçaklı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 00:54
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 00:54
Villach'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Villach'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Avusturya'nın Villach kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olayın ardından polis hemen harekete geçerek saldırganı gözaltına aldı.

Polis Açıklamada Bulundu

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin, sokaktan geçen insanlara yönelik bıçakla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırganın, oturum hakkı olan ve daha önce herhangi bir adli vakası bulunmayan Suriyeli olduğu kaydedildi.

Ölü ve Yaralılar

Dionisio, saldırıda 14 yaşında bir gencin öldüğünü, 6 kişinin ise çeşitli seviyelerde yaralandığını ifade etti. Olayın nedeninin henüz belirlenmediğini belirten Dionisio, saldırının detaylı bir şekilde soruşturulduğunu vurguladı.

Bağlantılar Araştırılıyor

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, ölen kişi ile saldırgan arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığının, ayrıca saldırganın olası işbirlikçilerinin bulunup bulunmadığının araştırıldığı belirtildi.

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