Vinç Operatöründen Unutulmaz Gelin Alma Töreni

Manisa'da Unutulmaz Bir Düğün Töreni

Manisa'da vinç operatörlüğü yapan 31 yaşındaki Doğan Çoban, düğün gününde gelin Funda Akar'ı evinden alırken sıradışı bir yöntem tercih etti. Doğan Çoban, çalıştığı vinci düğün aracı haline getirerek, geline sürpriz yaptı.

Vinçle Gelin Alma Geleneği

15 yıldır vinç operatörü olan Çoban, gelinini evinden almak için kendi vinçini süsleyerek nikah salonuna doğru yola çıktı. Funda Akar, vinci görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Çoban, gelinini elinden tutarak vinçteki yerine oturmasını sağladıktan sonra, etraflarındaki araçlarla birlikte konvoy oluşturarak Yunus Emre Millet Çarşısı'na hareket etti. Genç çiftin nikahları kıyıldı ve mutluluğa ilk adımlarını attılar.

Dışarıdan Bakış Açısı

Damat Doğan Çoban, bu ilginç gelin alma merasimi hakkında yaptığı açıklamada, "Gündelik hayattan farklı olsun diye böyle bir şey düşündüm. Güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah eşimle mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Gelin Funda Akar ise bu sürprizden habersiz olduğunu, yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu dile getirerek, "Bu hayatta bana her zaman mutluluğu yaşatıyor. Şu an da öyle, iyi ki hayatımda. Sonsuza kadar mutlu oluruz inşallah." şeklinde konuştu.