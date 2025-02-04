Viranşehir'de Cinayet Zanlısı Gizli Bölmede Yakalandı

Viranşehir'de Kasten Adam Öldürme Zanlısı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan S.D., saklandığı binanın gizli bölmesinde yakalanarak tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 24 Ekim 2022'deki silahlı kavgada 2 kişinin öldürülmesine ilişkin aranan S.D.'nin saklandığı adresi tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından binada arama yapılırken, S.D.'nin bulunamadığı belirlendi. Ancak, detaylı çalışmalar neticesinde zanlının, merdiven boşluğundaki bir gizli bölmede saklandığı tespit edildi. Duvarın yıkılmasının ardından S.D. yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.