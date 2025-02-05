Viyana'da 30 Bin Kişilik Gösteri, Aşırı Sağcı FPÖ'ye Karşı Protesto Düzenlendi

Viyana'da Aşırı Sağcı FPÖ'yi Protesto Eden Kalabalık

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ)'nin iktidarın büyük ortağı olması beklenen koalisyon görüşmeleri, büyük bir protestoya sahne oldu. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı önünde düzenlendi.

Göstericiler, FPÖ'nün lideri Herbert Kickl'e ve yeni kabinedeki aşırı sağcı varlığa karşı tepkilerini dile getirdi. "Sağa karşı birlikte dur", "Nazilere hayır" ve "Herkes aşırı sağa karşı" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, 29 Eylül 2024 genel seçimleri sonrası koalisyon görüşmelerine katılan merkez sağ Halk Partisi (ÖVP)'yi de protesto etti.

Sivil Toplumun Sesleri Yükseliyor

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen gösteride konuşan aktivist Sheri Avraham, 25 yıl önce aşırı sağcıların koalisyon ortağı olduğuna dikkat çekti. Protestoların devam edeceğini ifade eden Avraham, "Aşırı sağın temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak istediğini" belirtti.

Öte yandan Avraham, herkesin bu topraklarda eşit haklara sahip olduğunu vurgulayarak, ÖVP'ye koalisyon görüşmelerini sonlandırma çağrısında bulundu. "Burada yaşayan herkes buraya aittir" söylemiyle insanları bir araya getirdi.

Gözler ÖVP'de

Göstericiler, "Bütün Viyana Kickl’den nefret ediyor" sloganları atarak, şehirdeki önemli caddelerden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak ÖVP’nin merkez binasına yürüdüler. Protestocular, aşırı sağcılarla yapılan görüşmelere karşı durduklarını bir kez daha dile getirdi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık bir aydır süren ikinci koalisyon görüşmeleri sonucunda iktidarın büyük ortağı olması beklenen aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), 30 bine yakın göstericinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi. Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan aşırı sağ karşıtları, kurulacak yeni kabinenin büyük ortağı olması beklenen FPÖ ve dolayısıyla ilk defa başbakanlık koltuğuna oturacak aşırı sağcı lider Herbert Kickl’e tepki gösterdi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık bir aydır süren ikinci koalisyon görüşmeleri sonucunda iktidarın büyük ortağı olması beklenen aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), 30 bine yakın göstericinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi. Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan aşırı sağ karşıtları, kurulacak yeni kabinenin büyük ortağı olması beklenen FPÖ ve dolayısıyla ilk defa başbakanlık koltuğuna oturacak aşırı sağcı lider Herbert Kickl’e tepki gösterdi.